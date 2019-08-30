رياضة | سييرا: مواجهة العهد صعبة ونطمح لتحقيق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سييرا: مواجهة العهد صعبة ونطمح لتحقيق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مواجهة فريقه أمام العهد اللبناني، المقرر إقامتها، غدا السبت، على ستاد المدينة الرياضية في لبنان، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة لن تكون سهلة كون العهد يلعب على أرضه وسيدخل بشعار الفوز".

وعلق سييرا على أرضية الملعب قائلًا: "الفريقين سيلعبا على هذه الأرضية، وتركيزي فقط على تحقيق الفوز والتأقلم مع جميع الظروف التي تواجهنا في أي مباراة، وكما ذكرت المباراة لن تكون سهلة رغم الفوز بالذهاب".

وأضاف: "الاتحاد ينافس على أربع بطولات هذا الموسم، وطموحنا تحقيق كل شئ، والفريق يسير بشكل جيد في الوقت الحالي".

وفاز نادي الاتحاد أمام العهد خلال مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن نافسات دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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واختار التشيلي خوسيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في مباراة الغد أمام العهد اللبناني، ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحدد سييرا 6 لاعبين أجانب، وهم والأرجنتيني إيميليانو فيتشو، مواطناه كارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز، والبرازيلي مارسيلو غروهي، والمغربي كريم الأحمدي، والصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يضم فيها سييرا الحارس البرازيلي غروهي لقائمة الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية أن فيتشو لن يتواجد في قائمة المباراة على الرغم من جاهزيته الفنية، لحاجته إلى الراحه بعد مشاركته في جميع المباريات التي لعبها الفريق خلال أغسطس الجاري.

وكانت بعثة العميد قد وصلت، أمس، إلى بيروت؛ لتحضير للمباراة بشكل جيد، إذ يطمح من خلالها لتأكيد تفوقه على فريق العهد اللبناني والوصول لدور 16 في البطولة العربية.

وأجرى المدرب سييرا مرانا،ً أمس، ركز من خلاله على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة الخصم والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وسينهي الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية بحصة تدريبية خفيفة اليوم سيضع من خلالها المدرب، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق العهد اللبناني.