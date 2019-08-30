رياضة | رجب عبد الله يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ١٠٢ كجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجب عبد الله يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ١٠٢ كجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاف الرباع رجب عبد الله ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وسبق للرباع المصري أن حصد ذهبية الخطف في وزن ١٠٢ كجم بعدما رفع ثقلا وزنه ١٧٠ كجم متفوقا على جميع الرباعين.

وأضاف الرباع ذهبيتي الكلين والمجموع في ذات الوزن بعدما رفع ثقلا في الكلين وزنه ٢٠٥ كجم، وفي المجموع ٣٧٥ كجم.

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى صالة النهضة بمدينة الرباط من أجل دعم منتخب مصر لرفع الأثقال الذي يخوض منافسات اليوم الأخير من دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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كان الدكتور أشرف صبحي وصل المغرب صباح اليوم لدعم البعثة المصرية التي حطمت جميع الأرقام القياسية في حصد أكبر عدد من الميداليات في الدورة.

والتقى الوزير بالبطل الأولمبي محمد إيهاب الرباع المصري واطمأن منه على سير تدريباته وهنأه على ميدالياته الذهبية الثلاثة التي حصدها في الدورة. وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقيةالثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري. كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة. وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

وما يزال أمام منتخب رفع الأثقال الفرصة لإضافة ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم، الذي يعد الأخير في رفع الأثقال.