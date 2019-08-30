رياضة | رسمياً.. المصري يضم مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. المصري يضم مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع احمد عادل ميسي مهاجم فريق الزمالك مواليد ٩٧ على عقود انتقاله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب كصفقة انتقال باعتباره مواليد ١٩٩٧، حيث تجاهل مسؤولو الزمالك قيد اللاعب بالرغم من ظهور بشكل أكثر من رائع خلال موسم فريق الشباب الماضي.

وتعاقد المصري مع احمد عادل الشهير بـ"ميسي" بناء على رغبة ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، حيث تدرب تحت قيادته أثناء تواجده على رأس الجهاز الفني للقلعة البيضاء.



ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

حيث شهد مران الأمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة الامس أمام فريق مصر للمقاصة، بينما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية وفنية تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

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ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض منح اللاعبين راحة من تدريبات الامس، نظرا لضيق الوقت بين مباراة المقاصة ومواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل احمد عادل عبد المنعم التعامل معها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل في احد فنادق مدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات الأخيرة للفارس الابيض للمباراة المرتقبة بالدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.

في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.