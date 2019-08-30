تعرف على تشكيل جولة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تشكيل جولة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وحقق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره السد القطري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد، بينما تعادل الاتحاد والهلال سلبيًا على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من البطولة الآسيوية. وشهد التشكيل، تواجد لاعبين اثنين من نادي النصر؛ وهما: جوليانو وعبدالرحمن الدوسري، كما تضم التشكيلة ثنائي الهلال ياسر الشهراني وعبدالله المعيوف، إلي جانب زياد الصحفي مدافع الاتحاد. وفيما يلي تشكيل جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. Advertisements * حراسة مرمى: عبدالله المعيوف (الهلال). * خط الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال) – زياد الصحفي (الاتحاد) – تومواكي ماكينو (اوراوا ريد)– زهانج لينبينج (جوانج زووم). * خط الوسط: شيراساكي (كاشيما) عبدالرحمن الدوسري (النصر) – جوليانو (النصر) – علي أسد (السد القطري). * الهجوم: شوما دوي (كاشيما) – كورهوجي (اوراوا ريد). Advertisements

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