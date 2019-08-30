شكرا لقرائتكم الأهلي يقدم كشف حساب معلول نسر موسم 2018 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عن أرقام التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق عقب تتويجه بنسر موسم 2018 / 2019 . ويعد التونسى على معلول من أفضل اللاعبين داخل الفريق الأحمر خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى وساهم بشكل كبير فى حسم بالمباريات . تُوج الأهلي بطلا لنسخة الدوري الممتاز لموسم 2018/2019 رسميا ليُضيف اللقب رقم 41 في تاريخه. Advertisements الأهلى حافظ على اللاعب حتى صيف عام 2022، بعد المستويات المتميزة التى يقدمها حالياً، وتألقه فى مركز الظهير الأيسر بالأهلى فى الموسم الماضى، بـأهدافه وتمريراته الحاسمة.

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