شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاضل بين مازن مرزوق وصالح رمضان لرئاسة لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بين الثنائى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة سابقاً، وصالح رمضان رئيس اللجنة الأسبق والذى عمل لفترة طويلة رئيسا لمنطقة الغردقة لتولى أحدهما لخلافة عامر حسين. ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس. واستبعد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اسم عامر حسين من حساباته بعد رفض الأخير استمراره بمنصبه فى لجنة المسابقات بشكل مؤقت عقب صدور قرار بهذا الأمر من قبل اتحاد الكرة الجديد فى اجتماعه الأول.

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