شكرا لقرائتكم مالي تخاطب الأهلي لاستدعاء أليوديانج لمنتخب النسور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم أليوديانج للأهلي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، قادماً من مولودية الجزائر بعقد مدته خمسة مواسم، حيث شارك ديانج للمرة الأولى مع الأهلي في الدقيقة 83 من مباراة "اطلع بره" الأخيرة بإياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بتسعة أهداف نظيفة.
وتلقي الاهلي خطاباً من الاتحاد المالي يخطر إتحاد الكرة المصري بمشاركة لاعب الفريق الأحمر في مباراة المغرب التى ستقام بملعب الأخيرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
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