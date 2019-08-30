شكرا لقرائتكم تعرف على أمنية المقاولون العرب فى الدوري الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع كرة القدم بالنادي، على أن أبرز مطالب قلعة ذئاب الجبل من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في الموسم الجديد، انتظام الجدول.

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وأضاف "عادل"، أن الجدول المنتظم أبرز المطالب التي يأمل المقاولون في تحقيقها بالموسم الجديد، مضيفاً أنه من الضروري أن يلتزم جميع الأندية بجدول المسابقة، على أن يتم وضع لائحة جزاءات معلنة للخارجين عن النص سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية لأنها نواة التعصب الجماهيري.

وأفاد عضو مجلس إدارة المقاولون، أن تدريب الحكام وإعادة تأهيلهم بما يضمن العدالة التحكيمية بين الفرق المختلفة أهم مطلب في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يجب تقليل استقدام الحكام الأجانب في الدوري العام ويقتصر تواجدهم فقط على مباريات القمة بين الأهلي والزمالك لمنح الثقة إلى الحكام المحليين.