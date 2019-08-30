شكرا لقرائتكم المقاولون يسابق المنتخب الأوليمبي ويحجز تذكرة عودة طاهر محمد طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي المقاولون العرب، حجز تذكرة مبكرة لنجم ذئاب الجبل طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق، ليعود قبل زملائه من معسكر الفريق في كرواتيا للإنضمام إلى المنتخب الأوليمبي، حيث ينتظر مسئولو النادي تلقي خطاب استدعاء اللاعب من جانب المنتخب الأوليمبي حتى الآن، إلا أنه تم حجز التذكرة مبكراً تحسباً لانضمام طاهر لقائمة الفراعنة.

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ودخل فريق المقاولون في اليوم الثالث بمعسكر كرواتيا المقام في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، وتعد هذه المرحلة الثالثة في استعدادات ذئاب الجبل لموسم 2019/2020 بعد معسكري الاسكندرية والجبل الأخضر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قرر ضم طاهرمحمد طاهر، إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.