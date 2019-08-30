القائمة النهائية للمرشحين لتدريب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن التقارير الصادرة بشأن اقتراب أى من المدربين المرشحين لتولى مهمة الإدارة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة اجتهادات ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان اتحاد الكرة حصر المنافسة على 5 مدربين بشكل نهائى هم : "حسن شحاتة، وحسام البدرى، وايهاب جلال، وحسام حسن، وطلعت يوسف" وأن الخيارات بين الخماسى لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

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وأن الملفات الخمسة مطروحة على مائدة اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية وأن أي من المدربين الخمسة لم يحسم أمره حتى الآن.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس.