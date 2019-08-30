شكرا لقرائتكم القائمة النهائية للمرشحين لتدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان اتحاد الكرة حصر المنافسة على 5 مدربين بشكل نهائى هم : "حسن شحاتة، وحسام البدرى، وايهاب جلال، وحسام حسن، وطلعت يوسف" وأن الخيارات بين الخماسى لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
وأن الملفات الخمسة مطروحة على مائدة اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية وأن أي من المدربين الخمسة لم يحسم أمره حتى الآن.
ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس.
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