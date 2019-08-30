رياضة | الشمس يقيد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشمس يقيد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس قد 13 لاعبًا بالقائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل بالقسم الثالث.

وتشمل القائمة كلاً من : محمد عامر و اسلام صابر وحسين غنيم ومروان محمد ومحمود عبد المنعم شوقي وعمر فكري و سيد بركة وسمير فوزي وعمر اللبان وباسل ولاء الدين والسنغالي بابا ديوب ويوسف الجبالي والسيد يوسف.