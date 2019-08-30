رياضة | رسميا.. الأهلي يتعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يتعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، تعاقدها رسميًا مع البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي.

وفضلت إدارة النادي الأهلي عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير إعلامية قد كشفت من قبل، الأهلي قدم عرضا مغريا للنادي الفرنسي؛ بقيمة 6 ملايين يورو مقابل التعاقد مع لوكاس ليما، لمدة 3 أعوام.

وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول في النادي الأهلي بصفقة ليما الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

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وكان ليما قد انضم إلى صفوف نانت في 2016 قادمًا من نادي أروكا البرتغالي مقابل ما يزيد قليلًا عن مليون يورو، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك ليما مع نانت في 117 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 11 آخرين

وكان الأهلي قد تعاقد، أمس، مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادما من نادي الترجي التونسي، بعقد يمتد لعام 2022، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد صراعا شرسا مع نادي النصر للظفر باللاعب.

والجدير بالذكر أن إدارة الترجي قد اشترطت الحصول على 3 مليون يورو، لبيع اللاعب، مع وجود بند يحفظ للنادي التواجد ضمن صفوف الفريق حتى نهاية العام، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.