رياضة | رئيس نادي كوكاكولا : قرار الـ 12 فريق الافضل للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي كوكاكولا : قرار الـ 12 فريق الافضل للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا ان قرار اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بالغاء دورة الترضية و اعتبار الممتاز ب الموسم المقبل 12 فريق فى كل مجموعة هو القرار الامثل للكرة المصرية.

وأضاف أن قرار تواجد 16 فريق فى الممتاز "ب" قرار خاطئ وسيعود بالكرة المصرية للخلف خاصة وأنه من المفترض تنفيذ دورى المحترفين خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى تحمل أعباء مالية كثيرة على الاندية وإرهاق على اللاعبين.