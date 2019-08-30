رياضة | رئيس نادي كوكاكولا : قرار الـ 12 فريق الافضل للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي كوكاكولا : قرار الـ 12 فريق الافضل للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا ان قرار اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بالغاء دورة الترضية و اعتبار الممتاز ب الموسم المقبل 12 فريق فى كل مجموعة هو القرار الامثل للكرة المصرية.
وأضاف أن قرار تواجد 16 فريق فى الممتاز "ب" قرار خاطئ وسيعود بالكرة المصرية للخلف خاصة وأنه من المفترض تنفيذ دورى المحترفين خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى تحمل أعباء مالية كثيرة على الاندية وإرهاق على اللاعبين.
وأشار اسماعيل أن فريقة جاهزا لاى ظروف سواء كنا سنلعب بمجموعة بها 16 فريق او 12 فريق لكننا فى النهاية نتحدث عن المصلحة العليا لكرة القدم المصرية التى تمر بمنعطف صعب.
ويستعد كوكاكولا للموسم الجديد تحت قيادة فنية جديدة بقيادة ممدوح عبد الحى ويخوض الفريق عددا من المباريات الودية استعداد لخوض منافسات الممتاز "ب" والمزمع اقامته فى اكتوبر المقبل.