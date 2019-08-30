رياضة | الاسكواش| لأول مرة .. الشمس يستضيف بطولة “CIB” الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسكواش| لأول مرة .. الشمس يستضيف بطولة “CIB” الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الشمس بطولة “CIB” الدولية للاسكواش علي مجمع صالات النادي في الفترة مابين 2سبتمبر وحتي 6 سبتمبر القادم.

ورحب مجلس ادارة نادي الشمس برئاسة الصحفي الاعلامي د. اسامة ابوزيد باللاعبين المشاركين في تلك البطولة من مختلف الأندية.



ويشارك مجموعة من لاعبي نادي الشمس كمحمد ناصر وسيف ناصر وحبيبة الضفراوي و نور رامي و چاسمين مصطفي ونهي حسام ومحمد حسام رجب.



يذكر ان هذه هي المرة الاولي في تاريخ نادي الشمس التي يستضيف فيها بطوله دولية للاسكواش بعد تجديد صالات اللعبة وستكون اول نسخة من البطولة بالنادي .