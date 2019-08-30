رياضة | الكشف عن أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لصفوف برشلونة الإسباني.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاعبه السابق قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي لدعم خط هجومه في الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية فإن برشلونة أحطر نظيره باريس سان جيرمان بعدم قدرته على تلبية طلباته للموافقة على ضم نيمار.

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.

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وأوضح الصحفي الإسباني أن نادي باريس يتوقع حركة كبيرة من عثمان ديمبيلي الذي لا يزال يرفض فكرة الانتقال إلى النادي الفرنسي نظراً لرغبته في استكمال مسيرته الكروية مرتدياً قميص برشلونة الإسباني. وشدد الصحفي جيرارد أن لو لم يكن هناك لاعبين في الصفقة فستكون العملية معقدة جداً لرغبة باريس في تحقيق أقصى استفادة مادية بالإضافة إلى الاستفادة الفنية خاصةً مع انتقال عنصر مهم مثل الجناح الشاب عثمان ديمبيلي ولاعب وسط خبرة بقيمة إيفان راكيتيتش.

وأضافت الصحيفة بأن العملية لم تنتهي بعد وستحدد الساعات القليلة المقبلة قدرة برشلونة على تغيير رأي باريس سان جيرمان، في ظل إصرار باريس على عدم تقدم أي هدية لنظيره الإسباني في عملية الدفع.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا يُريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكنه من غير المرجح أن يقوم النادي الفرنسي بتحفيف طلباته.

وأوضحت الصحيفة بأن رفض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الانضمام لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة هو من تسلب في انتكاسة صفقة نيمار حتى الآن.