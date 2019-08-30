رياضة | شريف أشرف يحصد ذهبية الرجال للقوس والسهم بالألعاب الإفريقية

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توج شريف أشرف بذهبية القوس والسهم لمنافسات الرجال في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

فاز شريف أشرف بذهبية الرجال بعد التفوق على بطل تونس في النهائي لتكون الذهبية الرابعة للقوس والسهم.

كان يوسف طلبة حقق برونزية الرجال، وكانت أمل اسماعيل حققت برونزية السيدات. كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية. Advertisements كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي. كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل. حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم. يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس

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