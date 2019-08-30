رياضة | وزير الرياضة يدعم منتخب رفع الأثقال في منافسات دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يدعم منتخب رفع الأثقال في منافسات دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى صالة النهضة بمدينة الرباط من أجل دعم منتخب مصر لرفع الأثقال الذي يخوض منافسات اليوم الأخير من دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

كان الدكتور أشرف صبحي وصل المغرب صباح اليوم لدعم البعثة المصرية التي حطمت جميع الأرقام القياسية في حصد أكبر عدد من الميداليات في الدورة.

والتقى الوزير بالبطل الأولمبي محمد إيهاب الرباع المصري واطمأن منه على سير تدريباته وهنأه على ميدالياته الذهبية الثلاثة التي حصدها في الدورة. وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقيةالثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري. Advertisements كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة. وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية

وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة. وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.

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