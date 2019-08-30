رياضة | أول تعليق من آل عباس بعد قرار النصر بإعارته إلى أبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من آل عباس بعد قرار النصر بإعارته إلى أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث صالح آل عباس، مهاجم نادي النصر، عن قرار إدارة النادي بإعارته إلى نادي أبها خلال الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وقال آل عباس في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لست غاضبا من مجلس إدارة النصر أو الجهاز الفني لاتخاذ قرار إعارتي، وأريد خوض تجربة جديدة".

وأوضح: "أخبرني مدرب النصر روي فيتوريا، قبل إعارتي بأني أمامي خيارين؛ إما الجلوس في الفريق، واللعب لدقائق محدودة، أو الخروج لمدة سنة واحدة".

وتابع: "فيتوريا، أكد لي بأن النصر بيتي، وأن الهدف من إعارته هو أن يكتسب دقائق أكثر لكي يتطور مستواه الفني، ومن ثم يعود للمنافسة على المقعد الأساسي في خط هجوم العالمي".

وأكد آل عباس: " أنا مقتنع بحديث فيتوريا، وبدأت أدرس العروض الكثيرة التي تلقيتها، وقررت في النهاية الانتقال إلى أبها".

وانهى صالح آل عباس حديثه قائلا: "بالتأكيد أنني ابن النصر، وسوف أعود إلى الفريق الأول، في الموسم القادم، أكثر قوة".

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وكان آل عباس قد قاد هجوم فريق النصر في مواجهة السد القطري، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بديلاً عن المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تم استبعاده من قائمة المباراة بسبب عدم تشافيه من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، لتكون أخر مباراة له مع النصر قبل إعلان إعارته رسميا.

ويعد العباس ثالث هدافي الدوري السعودي؛ لتألقه برفقة النصر في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وأحرازه 17 هدفاً.

وكان صالح آل عباس، قد انتقل إلى النصر في يوليو الماضي، قادمًا من نجران، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم.

يستضيف نادي النصر نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ8:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة وتمام الـ7:40 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين

ويسعى النصر لمواصلة إنتصاراته بعدما فاز على ضمك بهدفين دون رد، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين 2019-2020.

كما حسم النصر مواجهة فريق أبها، لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.