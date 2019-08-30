رياضة | التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي النصر نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ8:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة وتمام الـ7:40 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يغيب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن قائمة النصر خلال مواجهة الفتح، الذي تم استبعاده؛ لعدم تشافيه من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن بديل لتعويض غياب حمدالله، حيث يفكر في وضع فراس البريكان في مركز المهاجم بالإضافة إلى عوض خميس في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح:-

حراسة المرمى : براد جونز.

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خط الدفاع: عبدالله عبيد - عوض خميس - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري - عبدالرحمن الدوسري - أحمد موسى.

خط الهجوم: جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط - فراس البريكان.

ويسعى النصر لمواصلة إنتصاراته بعدما فاز على ضمك بهدفين دون رد، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين 2019-2020.

كما حسم النصر مواجهة فريق أبها، لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.