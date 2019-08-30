رياضة | أنشيلوتي: مباراتنا أمام يوفينتوس نريد التنافس ضد فريق قوي للفوز بالدوري

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام يوفنتوس في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مباراة الغد مباراة حقيقية لمعرفة قوتنا، نريد التنافس ضد فريق مرشح أول للفوز بالدوري ".

وأضاف :"ضد اليوفي نريد ان نثبت للجميع بأننا قادرين على المنافسة هذا الموسم".

وحول تعيين أورساتو حكمًا لإدارة هذه المباراة علق قائلًا :"لديه خبرة في هذه المباريات، لا مشكلة بالنسبة لنا".

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وأشار: "لقد تحسنا في هذا الصيف ، وقد وصل لاعبون جدد لتحسين نوعية الفريق ، ونأمل مع العمل لتحسين الأداء".

وعن قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا قال :"نعرف ليفربول جيداً ، في حين أن سالزبورغ وجينك فريقان أقل قوة ، إنه أسهل من العام الماضي ، لكن يجب نلعب كل مباراة بتركيز عالي".

وحول جاهزية مهاجمه ميليلك قال :"هو خارج القائمة ، لن يتم استدعاؤها ، لقد كان يعمل بشكل منفصل ، ونحن نتمنى بعد التوقف الدولي يكون جاهز 100 ٪".

وأتم حديثه :"نحن في البداية ، الشيء الوحيد الذي أريده، هو أن نكون قادرين على المنافسة بقوة في هذا الدوري".