رياضة | مدرب بلجيكا: لن نخاطر بهازارد أمام سان مارينو وأسكتلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا: لن نخاطر بهازارد أمام سان مارينو وأسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد روبيرتو مارتينيز المدير الفنى لمنتخب بلجيكا اليوم انه لن يخاطر بلاعب بلجيكا وفريق ريال مدريد إيدين هازارد بعد إغلان ضمه لصفوف المنتخب فى القائمة المختارة لمواجهة سان مارينو وأسكتلندا فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقب إعلان القائمة انه ينتظر لنهاية الإسبوع لمعرفة إمكانية لحاق هازارد بالمباراتان أم لم يلتحق بهم ولكنه شدد على انه لن يخاطر باللاعب فى حال عدم الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

وكان هازارد قد أصيب خلال المباريات الودية قبل إنطلاقة الموسم مع فريق ريال مدريد وغاب عن أول مباراتان فى الدورى الإسبانى والذى لعبهم الريال أمام سيلتا فيجو وأمام بلد الوليد.

ويأمل هازارد فى اللحاق بالمواجهة الثالثة لريال مدريد فى الليجا أمام فياريال والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

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وجاءت قائمة المنتخب البلجيكى كالأتى :

حراسة المرمى : كورتوا، مينيوليه، سيلس، كاستيليس

خط الدفاع : ألديرفيريلد، فيرمالين، فيرتونخين دينايير، ديندونكير، براندون.

خط الوسط : كيفين دى بروين، ثورجان هازارد، إيدين هازارد، مونييه، تيليمانس كارسكو، شاذلي، رامان، برايت، عدنان يانوزاي، ديريس ميرتينز، تروسارد، فانكين، ياري.

خط الهجوم :" روميلو لوكاكو، ديفوك أوريجى، باتشواي، كريستيان بينتيكي.