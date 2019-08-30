رياضة | هل يستحق هازارد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الأوروبي؟

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن فوز النجم البلجيكى إيدين هازارد بدائزة أفضل لاعب ببطولة الدورى الأوروبي عن الموسم الماضي والتى توج بها نادى تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال فى المباراة النهائية برباعيه مقابل هدف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام إيدين هازارد فى بطولة الدورى الأوروبي الموسم الماضي وهل يستحق التتويج بالجائزة.

شارك هازارد فى 8 مباريات بقميص تشيلسي فى بطولة الدورى الأوروبي من بينهم 4 مباريات بشكل أساسي كانوا امام كل من باتي باريسوف وسلافيا براج وفرانكفورت وأرسنال فى المباراة النهائية بينما لعب 4 مباريات أخرى بشكل بديل.

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إستطاع هازارد أن يسجل فقط هدفين ويصنع هدف خلال مشاركاته فى البطولة وجائوا جميعاً فى المباراة النهائية والتى انتهت بفوز البلوز على الجانرز برباعيه مقابل هدف.

وشارك هازارد فى 451 دقيقة فقط فى بطولة اليوروبا ليج الموسم الماضي بقميص البلوز قبل أن ينتقل لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

بينما كان أكثر لاعب ساهم فى إحراز أهداف خلال البطولة الماضية هو مهاجم تشيلسي اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو والذى سجل 11 هدف وصنع 5 أهداف فى 14 مباراة والذى إستطاع أيضاً تسجيل هدف وصناعة هدفين فى المباراة النهائية أمام فريقه القديم أرسنال.