رياضة | دكرنس يعلن رحيل قورة وإعارة نبيل لبنى عبيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يعلن رحيل قورة وإعارة نبيل لبنى عبيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم إعارة ناشئ نادى دكرنس ولاعب الفريق الأول محمد نبيل لاعب قلب الدفاع لفريق بنى عبيد لموسم واحد.

كما تقرر رحيل لاعب الفريق إسلام قورة أيضا لبنى عبيد ولكن على سبيل البيع النهائى والذى تعاقد معه دكرنس بالموسم الماضى ويجيد اللعب فى منطقة الوسط الدفاعى وشارك مع الفريق فى دورة الترقى وساهم فى عودة دكرنس لدورى القسم الثانى مجددا.

جدير بالذكر أن فريق دكرنس يشرف على تدريبه فنيا أيمن الجمل ويستعد الفريق لإقامة معسكر الإعداد الرئيسى إستعدادا للموسم المقبل بمدينة الإسماعيلية خلال الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر المقبل.

ويواصل الفريق حاليا تدريباته اليومية بملاعب دكرنس وبنى عبيد وشربين من أجل التعود على طبيعة الملاعب ذات العشب الطبيعى والصناعى نظرا لطبيعة ملعب الفريق المغطى بالعشب الصناعى والذى ستقام عليه مباريات الفريق بالموسم المقبل وهو الملعب الوحيد بفرق المجموعة الثالثة ذو الأرضية المغطاة بالنجيل الصناعى.