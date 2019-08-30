رياضة | بمشاركة غروهي وغياب فيتشو.. سييرا يختار أجانب الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة غروهي وغياب فيتشو.. سييرا يختار أجانب الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار التشيلي خوسيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، الاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في مباراة الغد أمام العهد اللبناني، ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحدد سييرا 6 لاعبين أجانب، وهم والأرجنتيني إيميليانو فيتشو، مواطناه كارلوس فيلانويفا ولويس خيمينيز، والبرازيلي مارسيلو غروهي، والمغربي كريم الأحمدي، والصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يضم فيها سييرا الحارس البرازيلي غروهي لقائمة الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتشو لن يتواجد في قائمة المباراة على الرغم من جاهزيته الفنية، لحاجته إلى الراحه بعد مشاركته في جميع المباريات التي لعبها الفريق خلال أغسطس الجاري.

وكانت بعثة العميد قد وصلت، أمس، إلى بيروت؛ لتحضير للمباراة بشكل جيد، إذ يطمح من خلالها لتأكيد تفوقه على فريق العهد اللبناني والوصول لدور 16 في البطولة العربية.

وأجرى المدرب سييرا مرانا،ً أمس، ركز من خلاله على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة الخصم والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وسينهي الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية بحصة تدريبية خفيفة اليوم سيضع من خلالها المدرب، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق العهد اللبناني.