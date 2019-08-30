رياضة | "السعودية تٌسيطر".. الاتحاد الآسيوي يعلن عن أفضل اللاعبين في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السعودية تٌسيطر".. الاتحاد الآسيوي يعلن عن أفضل اللاعبين في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي للآتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أسماء أفضل اللاعبين خلال منافسات دور ربع النهائي في بطولة دوري آبطال آسيا لكرة القدم 2019، حيث جاء في المرتبة الأولى، البرازيلي جوليانو المحترف في صفوف فريق نادي النصر السعودي، وذلك بعدما تحصل على تقييم 8.1 نقطة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة السد القطري في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ونجح جوليانو في الحصول على جائزة "تويوتا" كلاعب الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك بعدما سدد اللاعب 5 تصوبيات في مباراة السد وصنع نحو 5 فرص لزملائه، وكذلك وصلت نسبة تمريرته الصحيحة إلى أكثر من 90%.

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وفي المركز الثاني، جاء اللاعب وحارس مرمى نادي الهلال "عبدالله المعيوف" والذي حصل على تقييم 7.8 من قبل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهذا بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي أقيمت أمام نادي إتحاد جدة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وانتهت بالتعادل السلبي ضد الاتحاد (0-0)، ونجح الحارس في التصدي للعديد من الكرات الصعبة خلال المباراة.

وفي المركز الثالث كأفضل اللاعبين في دور ربع النهائي، نجح اللاعب "عبدالرحمن الدوسري" لاعب نادي النصر بتقيم 7.7، وذلك بعدما سجل اللاعب الهدف الأول في شباك السد.

وجاء اللاعب "كازوكي ناغاساوا" لاعب وسط أوراوا ريد دايموندز الياباني، في المركز الرابع والذي جمع 7.5 نقطة، وهذا بعدما صنع اللاعب هدفين في لقاء فريقه أمام نادي شنغهاي اس آي بي جي في ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.