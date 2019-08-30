رياضة | زوجي سيدات الكانوي يحقق فضية سباق ٢٠٠ متر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجي سيدات الكانوي يحقق فضية سباق ٢٠٠ متر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاف منتخب الكانوي والكياك ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجح زوجي السيدات حبيبة أحمد وفرح محمد في الحصول على المركز الثاني وفضية سباق ٢٠٠ متو سيدات تتابع خلف منتخب المغرب الذي حصد الذهبية.

ومن جانب اخر وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقيةالثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.

كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.وزير الرياضة يصل المغرب لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية



وصل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشر، والتي تنظمها المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من ١٩ الي ٣١ أغسطس الجاري.



كما سيشهد وزير الرياضة اليوم عدد من نهائيات منافسات أبطال مصر في عدد من الالعاب المختلفة.

وتتربع مصر حاليا على عرش الرياضة الافريقية بعدد ميداليات وصل الي ٢٢٩ ميدالية متنوعة ومن المتوقع أن يزيد عدد الميداليات خلال منافسات اليوم، وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ دورات الالعاب الأفريقية.