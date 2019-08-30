رياضة | أمل إسماعيل ويوسف طلبة يحصدان برونزية القوس والسهم بالألعاب الإفريقية

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توجت أمل إسماعيل ببرونزية القوس السهم لمنافسات السيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

فازت أمل اسماعيل في مباراة المركز الثالث على بطلة جنوب إفريقيا.

كان الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور حققا الميدالية الذهبية.

كان منتخب المصري حقق الذهبية للرجال باللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي.

كان منتخب السيدات حقق ذهبية الفرق ويضم ريم منصور وميرا الشماع وأمل إسماعيل.

حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم.

يقود الفريق المدير الفني ماجد محي ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.

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وتوج يوسف طلبة ببرونزية القوس السهم لمنافسات الرجال في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

فاز يوسف طلبة في مباراة المركز الثالث على بطل تشاد ، وكانت أمل اسماعيل حققت برونزية السيدات.