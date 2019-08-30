رياضة | بعد فوزه بجائزة الأفضل.. ماذا قدم هازارد في الدوري الأوروبي موسم 2018/19؟

وحصد إيدين هازارد الجائزة بعدما جمع 340 صوتًا، ليتفوق بذلك على أوليفيه جيرو صاحب المركز الثاني بـ 119 صوتاً، ولوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الذي حل في المركز الثالث بـ 94 صوتاً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فوز البلجيكي هازارد بالجائزة وجاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة، في إمارة "موناكو" الفرنسية.

وانتقل البلجيكي الدولي إلى صفوف ريال مدريد قادماً من تشيلسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيثُ وضع هازراد نهاية لمسيرته الرائعة في صفوف البلوز.

Advertisements

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه هازارد في الدوري الأوروبي موسم 2018/19 ليفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة:

لعب هازارد مع تشيلسي في اليوروباليج 8 مباريات مع البلوز بواقع "451" دقيقة وسجل هدفين وصنع مثلهما وكانا هدفيه في شباك آرسنال بالمباراة النهائية والتي شهدت تألقه (هدفيه وأسيست).

وخلال الموسم الماي؛ خاض هازارد مع تشيلسي 52 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 21 هدفاً واستطاع أن يصنع 17 تمريرة حاسمة