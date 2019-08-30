رياضة | موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستضيف نادي النصر نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ8:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة وتمام الـ7:40 بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتذاع مواجهة النصر والفتح على قناة KSA SPORTS HD 1.

ومن المتوقع أن يغيب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن قائمة النصر خلال مواجهة الفتح، الذي تم استبعاده؛ لعدم تشافيه من إصابة في مفصل القدم، تعرض لها أمام ضمك الخميس الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن بديل لتعويض غياب حمدالله، حيث يفكر في وضع بالنيجيري أحمد موسى في مركز المهاجم، مع وجود الشاب فراس البريكان على مقاعد البدلاء.

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وكان فيتوريا قد اختار صالح آل عباس لقيادة هجوم فريقه في مواجهة السد القطري، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بديلاً لحمدالله.

ويسعى النصر لمواصلة إنتصاراته بعدما فاز على ضمك بهدفين دون رد، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري المحترفين 2019-2020.

كما حسم النصر مواجهة فريق أبها، لصالحه بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة الإياب بين أبها، يوم 16 سبتمبر القادم، في الدوحة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز في مواجهة النصر والسد، مع المتأهل من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.