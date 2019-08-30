الأسطورة ماجد عبدالله يثير الجدل بتصريحاته.. والجمهور ينقسم بين مؤيد ومعارض

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

فتح الأسطورة النصراوية ماجد عبدالله، النار، على جماهير نادي النصر وذلك بعد حديثه في قناة العربية ببرنامج “في المرمى” قائلًا: الإدارة السابقة لم تحقق بطولة الدوري.. الأجانب هم من حققوا اللقب الاستثنائي و لا أتعامل مع الإدارة غير النصراوية وإدارة الموسم الماضي غير نصراوية.

وبعد حديثه انقسم الشارع النصراوي إلى قسمين ما بين مؤيد لحديث الأسطورة ماجد عبدالله، ومعارض حيث وصف المعارضون حديث “ماجد” بهذا التوقيت أمر سلبي خصوصًا وأن النصر بدأ موسم جديد بإدارة جديدة ينافس على بطولة دوري أبطال آسيا ووصل إلى دور ربع النهائي كأول مرة في تاريخ البطولة، وعبّروا أيضا بأن الحديث في الماضي أمر مربك وسيء للغاية بالرغم أن إدارة “آل سويلم” حققت بطولة دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

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فيما تحدث مغردون نصراويون عن حديث ماجد عبدالله، حيث قالت المغردة منار الرياض: “أرجو من جمهور النصر الحبيب ألا يعلق على أي كلام من نصراوي سواء ماجد أو غيره كل واحد مسؤول عن كلامه لسنا أوصياء على أحد وما يحدث الآن يستغله أعداء النصر وما أكثرهم يستغلونه للتأجيج وجر النصر وجمهوره عن مهمتهم لذا توقفوا حبايبي وسعوا صدوركم بالنصر لاتدعوا أحد يعكر صفو جماله:.

وعلق أيضًا المغرد سعود السبيعي، قائلًا: “شوفوا أنا لاتأخذني في كلمة الحق لومة لائم

‏- ماجد عبدالله أنت أسطورة ورمز الكرة السعودية ولانقبل أحد يخطيء عليك بكلمة

‏- لكن تقول أن الإداره السابقه ليست نصراويه!!

‏- لا معليش

‏- أنت مخطئ وخانك التعبير والتوقيت

‏- هذا تصريح غير مقبول وغير معقول وغير مناسب وغير (عادل)”.

فيما تحدث الإعلامي نايف الروقي، قائلًا: “تغريدات ماجد عبد الله نابعة من محبة لناديه وللاعبيه، حتى وأن رأي البعض أنها في غير وقتها”.