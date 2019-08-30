كريستيانو رونالدو: أنا أوسم من ميسي

جدة - عمرو شويل موناكو - الخليج 365

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن حوار ممتع دار بين نجم برشلونة ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو.

وكان من أبرز الأحداث في سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عندما تم استجواب ميسي وكريستيانو، لفترة وجيزة، وهما في مكانهما.

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وسئل ميسي عن مدى خسارته كريستيانو رونالدو في إسبانيا، وكذلك تم سؤال البرتغالي عما إذا كان يرغب في اللعب مرة أخرى في “الليجا”، وأخيراً عن فارق العمر بين الإثنين.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحاته: “هل حدث وأن شاهدتم ثنائي يواصل الحضور في الجوائز لمدة 15 عاماً، لا أعرف ما إذا كان ذلك قد حدث في كرة القدم، إنه ليس بالأمر السهل، بالطبع أنا أفتقد اللعب في إسبانيا، والمعركة الودية التي تحدث بيني ويين ميسي هي التي تحفزني للوصول لذروة عطائي، وكذلك الحال لميسي، والحقيقة هي أننا جزء من تاريخ كرة القدم”.

أما ميسي، فقال في حواره: “نعم قلت ذلك سابقاً، والحقيقة هي أنه كان منافساً لطيفاً للغاية، ومن الغريب أنه ليس في “الليجا”، كان من الجيد للغاية وجود هذه المنافسة بيننا”.

بعد ذلك، سألوا رونالدو عن اليوم الذي يتعين عليه فيه اعتزال كرة القدم، لأنه أكبر من ليو بعامين، ليرد الدون مبتسماً: “أعتقد أنني بحالة جيدة على الرغم من عمري، آمل أن أكون هنا في غضون السنوات القليلة المقبلة، ميسي أصغر مني سناً، لكن يبدو أنني أوسم منه وأصغر سناً”.