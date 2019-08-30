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هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

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الجمعة 30 أغسطس 2019

فاز البلجيكي إدين هازارد لاعب الحالي وتشيلسي السابق، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الماضي 2018-2019.

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ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجائزة لهازارد بعد أن نجح في قيادة فريقه السابق للفوز بلقب الموسم الماضي، حينما تغلب على جاره اللندني أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مطلع يونيو الماضي، ليصبح أحد صفقات الفريق الملكي في الموسم الجديد، منهياً بذلك مسيرة امتدت سبع مواسم مع تشيلسي.

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