3 أسلحة يستعين بها الوصل في مواجهة الهلال السوداني

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الجمعة 30 أغسطس 2019

سيكون الوصل الإماراتي على موعد مع مواجهة تاريخية أمام الهلال السوداني في إياب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، حيث أنها المرة الأولى التي يخوض فيها "الإمبراطور" مواجهة رسمية في السودان.



يستعين الوصل بـ3 أسلحة لتخطي الهلال والتأهل إلى دور 16 كالتالي: نتيجة الذهاب حقق "الإمبراطور" الفوز في لقاء الذهاب 2-0، ما يمنحه أفضلية كبيرة في التأهل إلى ثمن النهائي، حيث يكفي الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن الخسارة بفارق هدف واحد تمنحه بطاقة التأهل، إضافة إلى الخسارة بفارق هدفين، بنتيجة أكبر من 0-2 أيضاً تصب في مصلحة الفريق الإماراتي. الأجانب يراهن الوصل على تألق اللاعبين الأجانب، خاصة البرازيلي فابيو ليما الذي برز في لقاء الذهاب وأحرز الهدف الأول، بينما دخل البرازيلي ويلتون سواريز أجواء التأقلم مع الفريق، بإحرازه أول أهداف مع "الإمبراطور" في مرمى حتا في كأس الخليج العربي، أما البرازيلي لوكاس غالفاو أثبت وجوده بتألقه في خط الدفاع إلى جانب مواطنه ناثان فيليبي، وأخيراً الإكوادوري فيرناندو غايبور الذي أظهر تفاهماً كبيراً مع فابيو ليما. الهجمات المرتدة سيخوض الهلال السوداني مباراة الإياب بطريقة مختلفة عن التي ظهر بها في زعبيل، حيث سيكون صاحب الأرض مجبراً على الهجوم، وما يمنح الوصل فرصة لاستغلال الهجمات المرتدة، وإحراز هدف سيصعب من مهمة "الأزرق"، خاصة أن خط هجوم "الإمبراطور" يتميز بالسرعة الكبيرة بقيادة ليما وسواريز.