شكرا لقرائتكم القوس والسهم يضيف 3 ذهبيات لرصيد مصر في دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب سيدات القوس والسهم ثلاث ميداليات ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوج منتخب السيدات بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط. ومثل المنتخب المصري في النهائي، اللاعبات آمال آدم وريم منصور وميرا الشماع. Advertisements كما توج منتخب زوجي المختلط القوس والسهم بذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية، بعد الفوز على ناميبيا في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط. مثل الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم منصور ، حضر المباراة النهائية الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم. كما توج منتخب الرجال بالميدالية الذهبية في منافسات فرق الرجال بعد الفوز على تونس في النهائي بمدينة مولاي رشيد الرياضية في الرباط. ومثل المنتخب المصري في النهائي، اللاعبين يوسف طلبه وشريف أشرف وبهاء علي.

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