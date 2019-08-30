المصرى يخطف "ميسى" الزمالك...

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جدة - عمرو شويل انتقل أحمد عادل ميسي صانع ألعاب الزمالك السابق إلى النادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد. ورحل اللاعب عن الزمالك بعد عدم قيده في القائمة الأولى خاصة وأنه مواليد 1997 وطلب ايهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي التعاقد معه ليوقع رسميا على العقود. وكان اللاعب تم تصعيده من قبل للفريق الأول للزمالك إلا أنه لم يشارك في مباريات رسميه مع القلعة البيضاء.

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