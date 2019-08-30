شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يؤجل موعد وديته ضد أسوان 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس موعد المباراة الودية المقبلة مع نظيره أسوان لتقام الاربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء نظراً للإتفاق على ودية جديدة مع دبا الحصن الاماراتى فى السابع من سبتمبر المقبل .

حقق فريق طلائع الجيش فوزا عريضا علي نظيره الفيوم بستة أهداف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد .

سجل سداسية الطلائع ناصر منسي هدفين وكل من حسام باولو وأحمد داوودا وكريم طارق والناشىء محمد شحاته هدفا

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد.

تعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل

وقيد الطلائع فى قائمته الاولى 16 لاعب هم : " محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى "