شكرا لقرائتكم الحضري لعمرو زكي: ربنا يقومك بالسلامة ويشفيك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق ، على الحادث الموع الذي تعرض له زميله السابق في منتخب مصر عمرو زكى مهاجم الزمالك السابق. كتب الحضرى عبر تويتر : "الستر من عندك يارب عمرو ذكى ربنا يقومك بالسلامة ويشفيك اللهم امين". قررت أسرة عمرو زكى نقل اللاعب لأحد المستشفيات بالقاهرة لمتابعة تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. Advertisements وتعرض عمرو زكى لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى. ويعد عمرو زكى واحدا من أفضل مهاجمي الكرة المصرية ولقب بالبلدوزر بعد تألقه مع الفراعنة فى نسختى 2006 و2008 وتتويجه ببطولتى كأس الأمم الأفريقية.

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