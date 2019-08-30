شكرا لقرائتكم إنبي يفاوض طلائع الجيش لضم أحمد سمير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مسئولو نادى إنبى، عرض لمسئولو طلائع الجيش، يطالب فيه بضم الظهير الأيسر أحمد سمير للفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليسري للفريق فى الموسم الكروي المقبل.

وفتح عبد الناصر محمد مدير الكرة بانبى خطوط الاتصال مع مسئولى طلائع الجيش تمهيداً للتعرف على طلباتهم للتعاقد مع أحمد سمير قبل غلق باب القيد المحلى.

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ووضع طلائع الجيش فى قائمته الاولى 16 لاعب من بينهم أحمد سمير و هم : "محمد بسام، ومحمد شعبان، ومصطفى محمود، ومحمد ناصف، وعاصم صلاح، وخالد سطوحى، وعلى أحمد مهاب، وأبوالمجد بوشا، وأحمد سمير، وفرانك ستيفن، وحسن يوسف، ومحمد رزق، وتالا نداى، ومؤمن إبراهيم، وعلى محمد أحمد، وأحمد هانى حسينى" .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.