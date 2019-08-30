شكرا لقرائتكم عامر حسين يرفض المهمة المؤقتة فى لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن عامر حسين تلقى اتصالا من الجبلاية يبلغه فيه بقرار اتحاد الكرة استمراره فى منصبه لحين تشكيل لجنة جديدة الا أن رئيس اللجنة رفض الاستمرار بشكل مؤقت ما دعا عمرو الجناينى يعلن موافقته على رحيله بشكل نهائى من اللجنة ما دعا مجلس الإدارة يتأكد من عدم استمراره فى منصبه بشكل نهائى.
ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس.
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