شكرا لقرائتكم عامر حسين يرفض المهمة المؤقتة فى لجنة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الاستمرار فى منصبه بشكل مؤقت عقب قرار اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى استمرار اللجان بشكل مؤقت لحين تشكيل لجان جديدة.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن عامر حسين تلقى اتصالا من الجبلاية يبلغه فيه بقرار اتحاد الكرة استمراره فى منصبه لحين تشكيل لجنة جديدة الا أن رئيس اللجنة رفض الاستمرار بشكل مؤقت ما دعا عمرو الجناينى يعلن موافقته على رحيله بشكل نهائى من اللجنة ما دعا مجلس الإدارة يتأكد من عدم استمراره فى منصبه بشكل نهائى.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس.