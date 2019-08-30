شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض ودية المريخ بالبدلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى على الدفع باللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى ودية المصرى البورسعيدى أمس فى اللقاء الودى الذى يقام اليوم مع المريخ .

ويواجه فريق الإسماعيلى عصر اليوم الجمعة نظيره المريخ البورسعيدى ودياً على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد

وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على المصرى البورسعيدى عن طريق احمد مدبولى ثم تعادل محمود وادى للمصرى قبل ان يسجل حازم مرسى هدف الانتصار فور مشاركته من مقاعد البدلاء.

بدأ الاسماعيلى ودية المصرى بتشكيل مكون من :

محمد مجدى فى حراسة المرمى

خط الدفاع .. أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم.

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خط الوسط .. محمد بيومى ، محمود دونجا ، وجيه عبدالحكيم، أحمد مدبولى ،بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو

قبل ان يشارك كل من محمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد الشامى وإبراهيم ابو اليزيد وحازم مرسى بمقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى حيث واجه المصرى البورسعيدى أمس الاربعاء على ملعب القناة وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم يواجه المريخ اليوم الجمعة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.