شكرا لقرائتكم رغم إيقافه محلياً .. محمد معروف يدير مباراة إثيوبيا وليسوتو بتصفيات المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاون معروف كلا من : يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، والحكم الرابع محمود البنا... وياتي اختيار الكاف رغم قرار لجنة الحكام غير المعلن بايقاف الحكم عقب مباراة الزمالك والمقاصة بالكاس.
كانت لجنة الحكام باتحاد الكرة قد قررت إيقاف الحكم الدولى محمد معروف بسبب أخطائه التحكيمية فى مباراة الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر وفاز بها الأبيض بهدف دون رد.
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