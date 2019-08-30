شكرا لقرائتكم أحمد بلال وهشام حنفى يتنافسان على منصب المدرب المساعد بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتنافس أحمد بلال وهشام حنفى نجما الأهلى السابقين على منصب المدرب المساعد فى الجهاز الفنى الجديد المتوقع أن يقود القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة خلفا للأروجويانى مارتن لاسارتى.

ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد، حيث سافر أمير توفيق مدير التسويق بالنادى وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى أوروبا خلال الأيام الماضية، من أجل اختيار مدرب الفريق الجديد.

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كان أحمد بلال كشف مؤخراً فى تصريحاته إعلامية عن رغبته فى دخول ملعب التدريب اعتبارا من الموسم الكروى المقبل، فيما يتولى هشام حنفى حالياً منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بعدما رأت إدارة الأهلى ضرورة الاستفادة بخبراته فى تنمية مواهب النادى وتجهيزهم للفريق الأول.

وأكد مصدر بالأهلى فى وقت سابق أن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال، مضيفا أن النادى قريب جداً من إعلان المدير الفنى حتى يقود الفريق فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلى منتصف سبتمبر المقبل مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية.

يذكر أن الأهلى كان أعلن إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ 16 لكأس مصر.