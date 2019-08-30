شكرا لقرائتكم إكرامي مهدد بالغياب عن الأهلي في رحلة غينيا الإستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة إزالة بعض العظام الزائدة بالركبة في ألمانيا وعاد للتدريبات بشكل منفرد بقوة تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة ويواصل إكرامي تنفيذ برنامجه التأهيلي حيث اقترب حارس الأهلي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة.
ورغم أن حارس الاهلي سينتظم في مران الفريق الجماعي في غضون الساعات المقبلة إلا أن حظوظه في السفر مع الفريق إلى غينيا تبدو صعبة للغاية خاصة وأن الرحلة ستكون شاقة ومُرهقة وتستغرق 12 ساعة تقريباً لذا سيتم إستبعاده من لقاء كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاهلي مصير اكرامي من السفر في غضون الساعات المقبلة وأن كانت الإتجاه الأكبر هو استبعاد شريف ليتم تجهيزه لدخول قائمة مباراة العودة امام بطل غينيا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.
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