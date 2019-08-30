شكرا لقرائتكم إكرامي مهدد بالغياب عن الأهلي في رحلة غينيا الإستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي مهددا بالغياب عن رحلة فريقه إلى غينيا الإستوائية لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة التى يعاني منها الحارس الدولي.

كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة إزالة بعض العظام الزائدة بالركبة في ألمانيا وعاد للتدريبات بشكل منفرد بقوة تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة ويواصل إكرامي تنفيذ برنامجه التأهيلي حيث اقترب حارس الأهلي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements

ورغم أن حارس الاهلي سينتظم في مران الفريق الجماعي في غضون الساعات المقبلة إلا أن حظوظه في السفر مع الفريق إلى غينيا تبدو صعبة للغاية خاصة وأن الرحلة ستكون شاقة ومُرهقة وتستغرق 12 ساعة تقريباً لذا سيتم إستبعاده من لقاء كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاهلي مصير اكرامي من السفر في غضون الساعات المقبلة وأن كانت الإتجاه الأكبر هو استبعاد شريف ليتم تجهيزه لدخول قائمة مباراة العودة امام بطل غينيا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.