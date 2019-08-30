شكرا لقرائتكم الأهلي يقترب من حسم المدير الفنى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف المدرب الجديد بعد المفاوضات التى أجراها وفد النادي المتواجد حالياً في أوروبا مع أحد المدربين أصحاب السيرة الذاتية القوية.

وشهت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الوفد الأهلاوي مع مدرب أوروبي وتم الاتفاق بنسبة كبيرة على جميع التفاصيل بعد استطلاع رأي محمود الخطيب رئيس النادي، حيث ناقش الأخير مع الوفد الذى يضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق جميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض وبالمدرب.

ويفرض مسئولو الأهلي سياجاً من السرية حول هوية المدرب الجديد الذى تم التفاوض معه مساء أمس ،الخميس، لكن الدلائل تُشير إلى أنه لاقي قبول وإعجاب رئيس النادي الذى أكد أن المدرب المحتمل للأهلي يمتلك المواصفات التى بحث عنها النادي خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالشخصية القوية أو الرغبة في التتويج بالبطولات والقدرة عل اللعب تحت ضغط جماهيري بجانب الاستقرار في أي فريق يتولى تدريبه فترة طويلة.

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الأهلي كان أرسل وفداً إلى أوربا حيث سافر مرتجي وتوفيق إلى المانيا صباح الاثنين الماضي وتفاوض الوفد مع أكثر من مدرب ينتموا لمدراس كروية مختلفة أبرزها من المانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا قبل أن يتم الإتفاق مع أحدهم خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إنفراجة واضحة في ملف المدرب الأجنبي للأهلي الذى سيقود الفريق خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.