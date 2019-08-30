“اعرف الآن” مواعيد مباريات برشلونة القادمة “الموسم الجديد” في الليجا ودوري...

نستعرض عليكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني 2019-2020، حيث نعلم جيداً أن هناك العديد من جماهير وعشاق كرة القدم الأسبانية وبالتحديد عشاق ومتابعي فريق برشلونة الأسباني يودون معرفة مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني طوال جولات الموسم الجديد من الليجا، مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني.
وبدأت مباريات الدوري الأسباني منذ فترة قصيرة وقد تم افتتاح مباريات الليجا مع مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اللقاء الذي استطاع خلالة اتلتيك بلباو تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 والحصول على النقاط الثلاث المستحقة، ويواصل برشلونة تحقيق ومواصلة الفوز والانتصارات وجميع النقاط من أجل الحصول على لقب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.
مواعيد مباريات برشلونة القادمة 2019-2020
كما استطاع برشلونة في مباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس تحقيق الفوز الغالي حيث سجل البارسا خماسية تاريخية رائعة في شباك مرمى ريال بيتيس،وكان برشلونة قد لعب تلك المباراة في ظل غياب النجم الأردنتيني الكبير ليونيل ميسي وذلك بداعي الإصابة التي لم يتم شفاؤه منها بشكل كامل.
وغاب ليونيل ميسي طوال مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، وما زالت هناك بعض الشكوك حول مشاركة ميسي لقاء برشلونة المقبل، كما سنتعرف معاً من خلال هذا التقرير على مواعيد مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2020، حيث انطلقت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 مساء أمس الجمعة الموافق 29 أغسطس الجاري.
مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني
نستعرض عليكم الآن جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني الممتاز 2019-2020، نتمنى أن ينال التقرير إعجابكم.
- بيلباو × برشلونة — 16 أغسطس 2019
- برشلونة × ريال بيتيس — 25 أغسطس 2019
- أوساسونا × برشلونة — 31 أغسطس 2019
- برشلونة × فالنسيا — 15 سبتمبر 2019
- غرناطة × برشلونة — 22 سبتمبر 2019
- برشلونة × فياريال — 25 سبتمبر 2019
- خيتافي × برشلونة — 29 سبتمبر 2019
- برشلونة × إشبيلية — 6 أكتوبر 2019
- إيبار × برشلونة — 20 أكتوبر 2019
- برشلونة × ريال مدريد — 27 أكتوبر 2019
- برشلونة × بلد الوليد — 30 أكتوبر 2019
- ليفانتي × برشلونة — 3 نوفمبر 2019
- برشلونة × سيلتا فيجو — 10 نوفمبر 2019
- ليجانيس × برشلونة — 24 نوفمبر 2019
- اتليتكو مدريد × برشلونة — 1 ديسمبر 2019
- برشلونة × مايوركا — 8 ديسمبر 2019
- ريال سوسيداد × برشلونة — 15 ديسمبر 2019
- برشلونة × ديبورتيفو الافيش — 22 ديسمبر 2019
- إسبانيول × برشلونة — 5 يناير 2020
- برشلونة × غرناطة — 19 يناير 2020
- فالنسيا × برشلونة — 26 يناير 2020
- برشلونة × ليفانتي — 2 فبراير 2020
- ريال بيتيس × برشلونة — 9 فبراير 2020
- برشلونة × خيتافي — 16 فبراير 2020
- برشلونة × إيبار — 23 فبراير 2020
- ريال مدريد × برشلونة — 1 مارس 2020
- برشلونة × ريال سوسيداد — 8 مارس 2020
- ريال مايوركا × برشلونة — 15 مارس 2020
- برشلونة × ليجانيس — 22 مارس 2020
- إشبيلية × برشلونة — 5 ابريل 2020
- برشلونة × اتليتيك بيلباو — 12 ابريل 2020
- سيلتا فيجو × برشلونة — 22 ابريل 2020
- برشلونة × اتليتكو مدريد — 26 ابريل 2020
- فياريال — برشلونة — 3 مايو 2020
- برشلونة × إسبانيول — 10 مايو 2020
- بلد الوليد × برشلونة — 13 مايو 2020
- برشلونة × أوساسونا — 17 مايو 2020
- ألافيش × برشلونة — 24 مايو 2020
مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020
أُقيمت مساء أمس الخميس الموافق 29-8-2019 مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا، كما تم الكشف والإعلان رسمياً عن أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 والتي حصل عليها اللاعب الشهير لاعب خط دفاع فريق ليرفبول الإنجليزي فان دايك، هيا بنا نتعرف على مواعيد مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
- الجولة الأولى: الثلاثاء 17 سبتمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، بوروسيا دورتموند ضد برشلونة.
- الجولة الثانية: الأربعاء 2 أكتوبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد إنتر ميلان.
- الجولة الثالثة: الأربعاء 23 أكتوبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، سلافيا براج ضد برشلونة.
- الجولة الرابعة: الثلاثاء 5 نوفمبر، 16:55 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد سلافيا براج.
- الجولة الخامسة: الأربعاء 27 نوفمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.
- الجولة السادسة: الثلاثاء 10 ديسمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، إنتر ميلان ضد برشلونة.
- مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020:
- الدور ثمن النهائي: الذهاب 18 و19، و25 و26 فبراير 2020، الإياب 10 و11 مارس، و17 و18 مارس 2020.
- وستكون قرعة الدورين ربع ونصف النهائي يوم الجمعة 20 مارس 2020.
- الدور ربع النهائي: الذهاب أيام 7 و8 إبريل 2020، والإياب أيام 14 و15 إبريل 2020.
- الدور نصف النهائي: الذهاب أيام 28 و29 إبريل 2020، والإياب أيام 5 و6 مايو 2020.
وبعد أن عرضنا عليكم جدول مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا 2019-2020، سنعمل على تحديث هذا التقرير بشكل مستمر، وذلك من أجل رصد جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة، كما تجدون عبر تقارير متتالية أهم وأخر الأخبار عن مباريات برشلونة القادمة في الليجا.