“اعرف الآن” مواعيد مباريات برشلونة القادمة “الموسم الجديد” في الليجا ودوري...

نستعرض عليكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني 2019-2020، حيث نعلم جيداً أن هناك العديد من جماهير وعشاق كرة القدم الأسبانية وبالتحديد عشاق ومتابعي فريق برشلونة الأسباني يودون معرفة مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني طوال جولات الموسم الجديد من الليجا، مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني.

وبدأت مباريات الدوري الأسباني منذ فترة قصيرة وقد تم افتتاح مباريات الليجا مع مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اللقاء الذي استطاع خلالة اتلتيك بلباو تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 والحصول على النقاط الثلاث المستحقة، ويواصل برشلونة تحقيق ومواصلة الفوز والانتصارات وجميع النقاط من أجل الحصول على لقب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات برشلونة القادمة 2019-2020

كما استطاع برشلونة في مباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس تحقيق الفوز الغالي حيث سجل البارسا خماسية تاريخية رائعة في شباك مرمى ريال بيتيس،وكان برشلونة قد لعب تلك المباراة في ظل غياب النجم الأردنتيني الكبير ليونيل ميسي وذلك بداعي الإصابة التي لم يتم شفاؤه منها بشكل كامل.

وغاب ليونيل ميسي طوال مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، وما زالت هناك بعض الشكوك حول مشاركة ميسي لقاء برشلونة المقبل، كما سنتعرف معاً من خلال هذا التقرير على مواعيد مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2020، حيث انطلقت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 مساء أمس الجمعة الموافق 29 أغسطس الجاري.

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مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني

نستعرض عليكم الآن جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني الممتاز 2019-2020، نتمنى أن ينال التقرير إعجابكم.

بيلباو × برشلونة — 16 أغسطس 2019

برشلونة × ريال بيتيس — 25 أغسطس 2019

أوساسونا × برشلونة — 31 أغسطس 2019

برشلونة × فالنسيا — 15 سبتمبر 2019

غرناطة × برشلونة — 22 سبتمبر 2019

برشلونة × فياريال — 25 سبتمبر 2019

خيتافي × برشلونة — 29 سبتمبر 2019

برشلونة × إشبيلية — 6 أكتوبر 2019

إيبار × برشلونة — 20 أكتوبر 2019

برشلونة × ريال مدريد — 27 أكتوبر 2019

برشلونة × بلد الوليد — 30 أكتوبر 2019

ليفانتي × برشلونة — 3 نوفمبر 2019

برشلونة × سيلتا فيجو — 10 نوفمبر 2019

ليجانيس × برشلونة — 24 نوفمبر 2019

اتليتكو مدريد × برشلونة — 1 ديسمبر 2019

برشلونة × مايوركا — 8 ديسمبر 2019

ريال سوسيداد × برشلونة — 15 ديسمبر 2019

برشلونة × ديبورتيفو الافيش — 22 ديسمبر 2019

إسبانيول × برشلونة — 5 يناير 2020

برشلونة × غرناطة — 19 يناير 2020

فالنسيا × برشلونة — 26 يناير 2020

برشلونة × ليفانتي — 2 فبراير 2020

ريال بيتيس × برشلونة — 9 فبراير 2020

برشلونة × خيتافي — 16 فبراير 2020

برشلونة × إيبار — 23 فبراير 2020

ريال مدريد × برشلونة — 1 مارس 2020

برشلونة × ريال سوسيداد — 8 مارس 2020

ريال مايوركا × برشلونة — 15 مارس 2020

برشلونة × ليجانيس — 22 مارس 2020

إشبيلية × برشلونة — 5 ابريل 2020

برشلونة × اتليتيك بيلباو — 12 ابريل 2020

سيلتا فيجو × برشلونة — 22 ابريل 2020

برشلونة × اتليتكو مدريد — 26 ابريل 2020

فياريال — برشلونة — 3 مايو 2020

برشلونة × إسبانيول — 10 مايو 2020

بلد الوليد × برشلونة — 13 مايو 2020

برشلونة × أوساسونا — 17 مايو 2020

ألافيش × برشلونة — 24 مايو 2020

مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

أُقيمت مساء أمس الخميس الموافق 29-8-2019 مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا، كما تم الكشف والإعلان رسمياً عن أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 والتي حصل عليها اللاعب الشهير لاعب خط دفاع فريق ليرفبول الإنجليزي فان دايك، هيا بنا نتعرف على مواعيد مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

الجولة الأولى: الثلاثاء 17 سبتمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، بوروسيا دورتموند ضد برشلونة.

الجولة الثانية: الأربعاء 2 أكتوبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد إنتر ميلان.

الجولة الثالثة: الأربعاء 23 أكتوبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، سلافيا براج ضد برشلونة.

الجولة الرابعة: الثلاثاء 5 نوفمبر، 16:55 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد سلافيا براج.

الجولة الخامسة: الأربعاء 27 نوفمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.

الجولة السادسة: الثلاثاء 10 ديسمبر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، إنتر ميلان ضد برشلونة.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020:

الدور ثمن النهائي: الذهاب 18 و19، و25 و26 فبراير 2020، الإياب 10 و11 مارس، و17 و18 مارس 2020.

وستكون قرعة الدورين ربع ونصف النهائي يوم الجمعة 20 مارس 2020.

الدور ربع النهائي: الذهاب أيام 7 و8 إبريل 2020، والإياب أيام 14 و15 إبريل 2020.

الدور نصف النهائي: الذهاب أيام 28 و29 إبريل 2020، والإياب أيام 5 و6 مايو 2020.

وبعد أن عرضنا عليكم جدول مباريات برشلونة القادمة في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا 2019-2020، سنعمل على تحديث هذا التقرير بشكل مستمر، وذلك من أجل رصد جدول مواعيد مباريات برشلونة القادمة، كما تجدون عبر تقارير متتالية أهم وأخر الأخبار عن مباريات برشلونة القادمة في الليجا.