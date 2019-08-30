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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني اليوم الجمعة قائمة الفريق، وهي الأولى منذ توليه المنصب خلفا للويس إنريكي، وذلك استعدادا للمباراتين المقررتين أمام رومانيا وجزر فاروه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
واستدعى مورينو بابلو سارابيا، الذي قدم مستويات جيدة مع أشبيلية في الموسم الماضي ولم يشارك ضمن صفوف المنتخب حتى الآن، كما استدعى وجها جديدا آخر، هو أوناي نونيز مدافع أتلتيك بيلباو.
وكان لويس إنريكي رحل عن منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في يونيو الماضي لأسباب خاصة.
وشهدت قائمة مورينو غياب ياجو اسباس وسانتي كازورلا، علما بأنهما كانا متواجدين ضمن القائمة السابقة للمنتخب.
ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الروماني في بوخارست في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن يستضيف منتخب جزر فاروه في الثامن من الشهر نفسه بمدينة خيخون.
ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 12 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بالمجموعة.
وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر 24 لاعبا في قائمة إسبانيا لتصفيات اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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