مفاجأة.. عماد متعب مرشح لتدريب الأهلي ضمن الجهاز الفني الجديد

أكد أحد أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي يرأسها محمود الخطيب، أن عماد متعب، نجم الفريق السابق، مرشح للتعيين كمدربا في الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء.

وتابع المصدر أن متعب تحدث مع أعضاء مجلس الأهلي وطلب العمل كمدربا في الجهاز الفني من أجل تحميس اللاعبين وخدمة النادي الذي تربى داخله.

ورحب عدد من أعضاء المجلس بتعيين متعب خاصة أنه قريب من جيل اللاعبين الحالي وقادر على تحميسهم ونقل الخبرات بينما رفض البعض الأخر بسبب قلة خبراته.

جدير بالذكر أن متعب أعلن اعتزاله بالموسم السابق بعدما أعلن الأهلي الاستغناء عن خدماته ويعمل فس الوقت الراهن كمحللا للمباريات في القنوات الفضائية.