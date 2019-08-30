الموت يفجع لويس إنريكي

توفيت ابنة مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام.

ونشر إنريكي عبر حسابه على تويتر الخميس “توفيت ابنتنا تشانا عصر هذا اليوم عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة أشهر ضد ساركوما العظام”.

وتابع “سنفتقدك كثيرا ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا”.

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وشكر إنريكي في تغريدته المؤثرة جميع رسائل الدعم التي “تلقيناها خلال هذه الاشهر ونشكركم على تقديركم وتفهمكم”.

وكان إنريكي (49 عاما) تخلى عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا في حزيران/يونيو الماضي مشيرا إلى أسباب عائلية قاهرة، وقد حل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، علما بأنه كان غاب عن وظيفته منذ آذار/مارس الماضي قبل أن يعلن استقالته من منصبه.

وخلف إنريكي في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.