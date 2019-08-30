موعد مباراة الزمالك ونيويورك سيتي بمونديال أندية اليد.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة اليد، عصر اليوم الجمعة، إلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك ونيويورك سيتي الامريكي ضمن منافسات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس وحتي الثامن ببطولة العالم للأندية لكرة اليد .

موعد مباراة الزمالك ونيويورك سيتي

تنطلق مباراة الزمالك ونيويورك سيتي في كرة اليد في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونيويورك سيتي

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تنقل المباراة عبر قناة السعودية

الرياضية ، وقناة الشارقة وقناة ابوظبي الرياضية .

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل مواجهة الدحيل القطري لتصدر المجموعة واللعب علي الفوز بأحد المركزين الخامس والسادس .

وكان الزمالك قد ظهر بشكل مميز في المباراة الاولي رغم الخسارة امام كييل الالماني الذي تأهل للمباراة النهائية امس الخميس بعد فوزه علي فارادار المقدوني بطل اوروبا .