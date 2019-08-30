عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، اجتماعًا على هامش بطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب)، المقامة حاليًا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور التي تخص البطولات المقبلة التيينظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد.
عقب الاجتماع وجه المكتب التنفيذي تحية إلى القائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، وللمملكة العربية السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وللجنة المنظمة العليا، معتبرة أن التنظيم جاء على أعلى مستوى وأرقى أداءً، متمنية كل التوفيق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا وحكومةً.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد يُشيد بالتنظيم الرائع لـ"السوبر جلوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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