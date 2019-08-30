المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد يُشيد بالتنظيم الرائع لـ"السوبر جلوب"

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، اجتماعًا على هامش بطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب)، المقامة حاليًا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور التي تخص البطولات المقبلة التي

ينظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد.

عقب الاجتماع وجه المكتب التنفيذي تحية إلى القائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، وللمملكة العربية السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو